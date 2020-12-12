Москва, , 16:58 — REGNUM Ограничительные меры Великобритании, введенные в отношении подразделения Росгвардии и трех граждан Российской Федерации из-за якобы имевших место нарушений прав человека в Чечне, являются безосновательными. Об этом 12 декабря заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментарий которой обнародован на сайте российского внешнеполитического ведомства.

Здание МИД России Иван Шилов © ИА REGNUM

«С недоумением восприняли объявленное … правительством Великобритании решение… — отметила дипломат. — С учетом принципа взаимности оставляем за собой право на принятие адекватных ответных мер».

Захарова добавила, что это решение властей Великобритании свидетельствует о том, что официальный Лондон не готов отказаться от своего конфронтационного курса в отношении РФ. По ее словам, на российско-британских межгосударственных отношениях данный демарш отразится негативно.

Как передавало ИА REGNUM, ранее власти Великобритании ввели санкции против граждан из спецотряда быстрого реагирования «Терек», главы МВД Чечни Аюба Катаева и его заместителя Апти Алаудинова, а также спикера парламента Чечни Магомеда Даудова.