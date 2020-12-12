Киев, 12 декабря 2020, 15:41 — REGNUM О гарантированном получении Украиной более восьми миллионов бесплатных доз вакцины от COVID-19 в рамках инициативы COVAX заявил главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко, заявив, что COVAX одобрила запрос Киева на получение вакцины. Об этом чиновник написал 12 декабря на своей странице в социальной сети Facebook, опубликовав также в качестве подтверждения официальный документ организации.
Чиновник также добавил, что продолжается работа для доставки в кратчайшие сроки холодильного оборудования для прививочных пунктов.
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Напомним, за минувшие сутки на Украине выявили более 12,8 тысяч инфицированных коронавирусом.
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