Киев, , 15:41 — REGNUM О гарантированном получении Украиной более восьми миллионов бесплатных доз вакцины от COVID-19 в рамках инициативы COVAX заявил главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко, заявив, что COVAX одобрила запрос Киева на получение вакцины. Об этом чиновник написал 12 декабря на своей странице в социальной сети Facebook, опубликовав также в качестве подтверждения официальный документ организации.

«Украина получила от COVAX официальное одобрение запроса на получение вакцины от COVID-19», — сообщил Ляшко, добавив, что Украина гарантированно и бесплатно получит более восьми миллионов доз вакцины от коронавируса.

Чиновник также добавил, что продолжается работа для доставки в кратчайшие сроки холодильного оборудования для прививочных пунктов.

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