Вашингтон, , 13:45 — REGNUM Федеральная комиссия по связи США (FCC) начала процедуру отзыва разрешения на деятельность на территории Соединённых Штатов у китайской телекоммуникационной компании China Telecom. Об этом сообщает пресс-служба FCC.

Председатель FCC Аджит Пай объяснил, что на отзыве лицензии по соображениям государственной безопасности настаивали несколько ведомств правительства США. Он добавил, что в американском правительстве опасаются, что China Telecom может выполнять запросы китайского правительства о предоставлении информации, включая перехват сообщений.

China Telecom принадлежит китайской государственной корпорации China Telecommunications Corporation. Китайская компания предоставляла услуги связи в США в течение почти 20 лет.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в июне представители China Telecom в США заявили, что обвинения FCC являются необоснованными и вызваны политическими разногласиями США и Китая.