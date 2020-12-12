Москва, , 13:21 — REGNUM Официальная Москва считает безосновательными введенные властями Великобритании санкции в отношении трех граждан России по обвинениям, якобы связанным с нарушением прав человека в Чечне и оставляет за собой право принять ответные меры. Соответствующее заявление сделала сегодня, 12 декабря, официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, власти Великобритании ввели санкции в отношении ряда российских физических и юридических лиц. В частности, под санкциями оказались российские граждане из специального отряда быстрого реагирования «Терек». Также санкции были введены против спикера парламента Чечни Магомеда Даудова, главы МВД Чечни Аюба Катаева и его заместителя Апти Алаудинова. Санкции подразумевают заморозку активов этих лиц в юрисдикции Великобритании (если они есть) и запрет на въезд в Соединенное Королевство.

Захарова заявила, что на Смоленской площади с недоумением восприняли решение Великобритании ввести новые санкции против российских физических и юридических лиц.

«С недоумением восприняли объявленное 10 декабря правительством Великобритании решение о введении национальных санкций против трех граждан России и подразделения Росгвардии из-за якобы имевших место нарушений прав человека в Чеченской Республике», — сказано в заявлении Марии Захаровой.

Данные недружественные действия британской стороны лишний раз наглядно демонстрируют неготовность британских властей отказаться от своего конфронтационного курса в отношении России.

Данные демарши негативно отразятся на и без того плохих российско-британских отношениях.

Москва оставляет за собой право принять ответные меры, заключила официальный представитель МИД России.