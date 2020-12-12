Степанакерт, , 13:07 — REGNUM Министерство обороны Нагорно-Карабахской Республики сообщило о ранении трех военнослужащих-резевистов Армии обороны Карабаха при попытке атаки со стороны азербайджанской армии в Гадрутском районе. Об этом сегодня, 12 декабря, сообщает пресс-служба министерства обороны НКР.

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Сообщается, что инцидент произошел 11 декабря в 20:49 по местному времени (19:40 по московскому времени). Азербайджанская сторона попыталась атаковать позиции армянских сил на южном направлении. Завязалась перестрелка. С армянской стороны ранения получили трое военнослужащих-резервистов. Их жизни ничего не угрожает.

Азербайджанская сторона утверждает, что перестрелка произошла якобы из-за провокационных действий армянской стороны. Азербайджанская сторона сообщает об одном раненном. В НКР отвергают обвинения в провокационных действиях.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в ночь на 10 ноября удалось завершить 45-дневную войну в Нагорном Карабахе благодаря посредническим усилиям России. Армянская сторона потерпела поражение и вынуждена была отдать Азербайджану значительную часть территории НКР.