Вашингтон, , 11:48 — REGNUM Назначения специального прокурора для проведения расследования предполагаемой фальсификации выборов президента США, голосование на которых прошли 3 ноября, намерен добиваться действующий американский президент Дональд Трамп. Об этом 12 декабря сообщает газета The Wall Street Journal.

Дональд Трамп Gage Skidmore

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Также данный спецпрокурор должен будет заняться вопросами по деятельности сына кандидата в президенты США от Демпартии Джозефа Байдена — Хантера Байдена.

По информации издания, действующий американский лидер в недавнем времени дал поручение своим помощникам начать поиск подходящей для этого кандидатуры.

При этом ранее с такой же инициативой выступали некоторые представители Белого дома и сторонники нынешнего президента страны в Конгрессе США.

В то де время, по информации источника издания, руководитель аппарата сотрудников Белого дома Марк Медоуз рассказал, что Трамп намерен воплотить в жизнь данную инициативу максимально возможно быстро.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент США Дональд Трамп эмоционально отреагировал на решение Верховного суда Соединенных Штатов не принимать иск от штата Техас с требованием отменить итоги выборов главы государства в четырех штатах.