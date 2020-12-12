Ереван, 12 декабря 2020, 11:04 — REGNUM О попытке вооруженных сил Азербайджана напасть на пост вооруженных сил Армении на юге Карабаха сообщила представитель министерства обороны Армении Шушан Степанян 12 декабря на своем telegram-канале.
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Инцидент, в ходе которого произошла перестрелка, был зафиксирован 11 декабря около 20:40 (19:40 мск).
В результате ранения различной степени тяжести получили трое военнослужащих резерва. Их жизни в данный момент ничего не угрожает. В целях выяснения обстоятельств произошедшего ведется следствие.
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Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что в ходе военных действий в Карабахе Азербайджан восстановил справедливость и международное право.