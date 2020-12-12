Берлин, , 10:55 — REGNUM Власти США по-прежнему считают, что газопровод «Северный поток — 2» никогда не будет достроен и российский газ по нему не пойдёт в Европейский союз. Об этом сообщает германское информационное агентство DPA.

Строительство газопровода «Северный поток — 2» Gazprom.ru

Со ссылкой на высокопоставленного сотрудника администрации США агентство пишет, что власти США уверены в том, что российский газ никогда не будет поставляться по «Северному потоку — 2» в Германию. Кроме того, в Белом доме уверены, что если бы российская сторона могла завершить «Северный поток — 2», то давно бы сделала эта, но уже год ничего подобного не происходит.

Напомним, что власти США пытаются добиться от Германии полного отказа от «Северного потока — 2». Официальный Берлин всячески уклоняется от конфронтации с американцами по этому вопросу, но при этом продолжает поддерживать проект.

«Северный поток — 2» должны были завершить к концу 2019 года, однако США пригрозили санкциями всем компаниями, участвующим в строительстве газопровода, и они сбежали со стройплощадки. С тех пор газопровод так и не достраивался, хотя готов он более чем на 95%.

Однако сейчас российская сторона смогла снарядить корабль, способный достроить газопровод, и он находится в зоне прокладки.