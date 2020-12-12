Ашхабад, 12 декабря 2020, 10:31 — REGNUM Чрезвычайный и полномочный посол Туркменистана в Федеративной Республике Германия Бердимырат Реджепов одновременно назначен дипломатическим представителем Туркмении еще в трех европейских государствах. Соответствующий указ подписал президент Туркмении Гурбангулы Бердымухамедов, сообщает 11 декабря информационное агентство Orient.
Бердимырат Реджепов назначен также послом Туркмении в Королевстве Испания, в Королевстве Дания и в Республике Польша.
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Как сообщало ИА REGNUM, ранее посол Великобритании в Туркмении Хью Стэнли Филпотт в честь 25-летия независимости Туркмении исполнил песню на туркменском языке.