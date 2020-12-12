Москва, , 10:15 — REGNUM За 2019 — 2020 годы «Пражский центр гражданского общества» организовал более двух десятков грантовых и стипендиальных программ, ориентированных на «демократизацию» Россию на сумму более 180 миллионов рублей, сообщается на телеграм-канале Комитета защиты национальных интересов.

Среди основных направлений пропаганды — популяризация идей ЛГБТ️‍, смягчение законодательства в области потребления наркотиков и правозащитная деятельность.

Среди других проектов центра: проектная мастерская, где НКО и активисты обучаются пиару, мастерская по созданию видеоконтента, где одним из спикеров выступает представитель СМИ-иноагента «Настоящее время» Анна Шаманская, и другие направления деятельности, посредством которых «Пражский центр» продолжает воздействовать на политическую повестку в России.

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