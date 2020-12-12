Тирана, 12 декабря 2020, 10:14 — REGNUM Посол Германии в Албании Петер Зинграф 11 декабря призвал граждан страны проявить умеренность в ходе протестов и воздержаться от насилия.
Албанское новостное агентство Lapsi приводит слова Зинграфа:
Уже третий день в Албании продолжаются протесты, поводом для которых стало убийство 25-летнего Клодиана Руши полицейским на пороге собственного дома. Протестующие жгут мусорные баки, срывают новогодние украшения и бьют окна в бизнес-центрах. Были ранены 9 сотрудников албанской полиции.
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