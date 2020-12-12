Тирана, , 10:14 — REGNUM Посол Германии в Албании Петер Зинграф 11 декабря призвал граждан страны проявить умеренность в ходе протестов и воздержаться от насилия.

Албанское новостное агентство Lapsi приводит слова Зинграфа:

Петер Зинграф События последних дней наполнили меня тревогой и сожалением. Смерть молодого человека сильно меня тронула. Важно и справедливо добитьс того, чтобы обстоятельства дела были полностью раскрыты. Мои мысли с семьей погибшего. Однако это трагическое событие учит нас тому, что насилие не может быть решением. Реализация права на протест является основой любой демократии. Но когда идет речь об очень эмоциональных и элементарных вещах стоит помнить, что только мирные протесты признаются демократическими. Я призываю все стороны отказаться от насилия.

Уже третий день в Албании продолжаются протесты, поводом для которых стало убийство 25-летнего Клодиана Руши полицейским на пороге собственного дома. Протестующие жгут мусорные баки, срывают новогодние украшения и бьют окна в бизнес-центрах. Были ранены 9 сотрудников албанской полиции.

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