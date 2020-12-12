Киев, , 10:08 — REGNUM Поездка депутата Рады и главы политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктора Медведчука в Москву и обсуждение в ходе поездки темы вакцинации от коронавируса является информационно-психологической атакой на украинского президента, правительство и на жителей страны. Об этом 11 декабря заявил секретарь СНБО Украины Алексей Данилов в ток-шоу «Свобода слова Савика Шустера».

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в мире: страны ждут спада пандемии к весне — все новости»

На вопрос ведущего Савика Шустера, имеет ли отношение к национальной безопасности Украины поездка в Москву Виктора Медведчука и в частности обсуждение там темы вакцинации от коронавируса без согласования с президентом Украины и украинским правительством, секретарь СНБО ответил утвердительно.

«Поездка этих господ (Виктора Медведчука и представителей «Оппозиционной платформы — За жизнь» в Москву — ИА REGNUM) имеет непосредственное отношение к национальной безопасности, потому что сейчас происходит информационная, психологическая атака на президента Украины, на правительство Украины, на все украинское население. Эта атака происходит со стороны Российской Федерации», — заявил секретарь СНБО.

Данилов также подчеркнул, что эта информационно-психологическая «атака» является профессионально разработанной, которая осуществляется через телевизионные каналы, которые находятся под влиянием «понятно кого» (по всей вероятности речь идет о Викторе Медведчуке — ИА REGNUM).

Комментируя информацию о договоренности Виктора Медведчука относительно производства вакцины от коронавируса «Спутник V» в Харькове, Данилов отметил, что это исключено в связи с отсутствием необходимого оборудования и в связи с отсутствием соответствующей регистрации российской вакцины.

«Российская Федерация может в лучшем случае только в мае получить любую цивилизованную регистрацию. До тех пор это непонятно что», — заявил Данилов.

Читайте также: Медведчук заявил о «примитивной» позиции премьера Украины по вакцине