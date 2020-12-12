Москва, , 09:42 — REGNUM Указом Президента Российской Федерации «О награждении государственными наградами Российской Федерации» от 7 декабря 2020 года за большой вклад в организацию работы по предупреждению и предотвращению распространения коронавирусной инфекции (COVID-19) медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени награждены финалист Конкурса, исполнительный директор общества с ограниченной ответственностью «Бестдоктор» Михаил Беляндинов, полуфиналист Конкурса «Лидеры России. Политика» и суперфиналист конкурса «Лидеры России 2020», генеральный директор общества с ограниченной ответственностью «Витбиомед+» Александр Кузнецов, победитель Конкурса, генеральный директор общества с ограниченной ответственностью «НЕО-ФАРМ» Евгений Нифантьев, полуфиналист Конкурса, генеральный директор общества с ограниченной ответственностью «Доктор на работе» Станислав Сажин.

За самоотверженность и высокий профессионализм, проявленные в борьбе с коронавирусной инфекцией (COVID-19) медаль получил полуфиналист Конкурса, заместитель главного врача по хирургии общества с ограниченной ответственностью «Клиника научной медицины» Муслим Муслимов.

Ранее, 23 ноября, Президентом был подписан указ о награждении за большой вклад в развитие здравоохранения и медицинской науки, многолетнюю добросовестную работу медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени полуфиналиста Конкурса, директора общества с ограниченной ответственностью «Гемотест Ленинград» Фёдора Санникова. 21 сентября вышел президентский указ о награждении за большой вклад в борьбу с коронавирусной инфекцией (COVID-19) и самоотверженность, проявленную при исполнении профессионального долга, медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени победителя конкурсов «Лидеры России. Политика» и «Лидеры России 2020», главного врача государственного автономного учреждения Республики Саха (Якутия) «Якутская республиканская офтальмологическая больница» Ивана Луцкана.

Станислав Сажин высказал мнение, что эта награда — оценка работы всего его коллектива: «Польщен и удивлен столь высокой наградой. Рассматриваю ее, безусловно, как аванс. Совсем мало ещё сделал, много дел для российского здравоохранения впереди. Награду получил я, но это достойная отметка для всей моей команды», — прокомментировал он.

Иван Луцкан так же отметил, что эта награда стала высокой оценкой работы команды инфекционного отделения Медцентра Якутска, где он работал во временном стационаре для больных COVID-19. «Я получил огромное количество поздравлений от коллег, пациентов, друзей. Это награда всему нашему коллективу инфекционного отделения при Медцентре города Якутска. Я благодарю всех моих коллег, с кем мы вместе проходили сложный путь от открытия стационара, приема первых пациентов до радостных моментов выписки выздоровевших людей. Всегда возникают вопросы, заслужена награда или нет, но решать это только тем, кто пролечился в стационаре, а их было более тысячи человек. По 12 часов в костюме, внимание каждому пациенту, круглосуточно на связи, не видишь семью. Вот это лишь часть того, что мы прошли», — поделился Луцкан.

Напомним, что Конкурс «Лидеры России. Политика» стартовал 25 февраля 2020 года. По итогам регистрации было получено почти 34 тысячи заявок, к дистанционному этапу отбора были приглашены 9,1 тысячи конкурсантов, а по его итогам приглашение в полуфинал получили 544 человека, из которых затем были отобраны 100 финалистов. Из их числа по итогам заключительных испытаний в октябре этого года были определены 49 победителей.

Они получили наставников из числа ведущих общественно-политических деятелей страны и право на участие в образовательной программе развития общественно-политических лидеров, реализуемой Мастерской управления «Сенеж» совместно с Высшей школой государственного управления (ВШГУ).

Как ранее сообщало ИА REGNUM, конкурс проводится по поручению Президента России Владимира Путина.

Организатором конкурса выступает АНО «Россия — страна возможностей».