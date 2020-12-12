Москва, , 09:09 — REGNUM Спикер Госдумы Вячеслав Володин поздравил граждан с Днем Конституции РФ.

«Принятые на общероссийском голосовании 1 июля 2020 года поправки в Конституцию определили новый этап развития России как суверенного демократического правового социального государства, где высшей ценностью является человек, его благополучие». — цитирует Володина сайт нижней палаты парламента.

Наша общая задача — в полной мере реализовать потенциал Конституции для защиты интересов российских граждан, использовать заложенные в ней возможности для движения России вперед, отметил он.

В свою очередь вице-спикер Госдумы Ирина Яровая («Единая Россия») отметила, что в 2020 году граждане России дополнили Конституцию России, укрепив главные ценности: семейные традиции, благодарность предкам, воспитание детей, наш язык, наша культура, уважение к людям, социальная забота государства и защита национальных интересов, безопасность.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, Конституция была принята 12 декабря 1993 года на всенародном голосовании. В январе 2020 года, выступая с посланием Федеральному собранию, президент РФ Владимир Путин предложил внести в Основной закон страны ряд поправок.