Вашингтон, , 08:50 — REGNUM Команда президента США Дональда Трампа намерена продолжить политическую борьбу, после того, как Верховный суд Соединенных Штатов отказался рассматривать иск штата Техас, требующий непризнания итогов прошедших выборов главы государства в ряде штатов. Об этом заявил адвокат Трампа Рудольф Джулиани в эфире программы Newsmax.

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Напомним, что Техас пожал иск в Верховный суд США с требованием не признать итоги выборов президента в ряде штатов. Речь идет о Пенсильвании, Джорджии, Висконсине и Мичигане. В этих штатах якобы победил Джо Байден, но фиксировались многочисленные нарушения. Иск был поддержан 17 штатами. Однако Верховный суд иск его отклонил.

Но Джулиани заявил, что иск не был отклонен по существу, его отклонили исключительно в связи с процессуальной правоспособностью. Верховный суд не нашел оснований для того, чтобы Техас оспаривал итоги выборов в четырех других штатах.

«Дело не было отклонено по существу. Дело было отклонено в связи с процессуальной правоспособностью. Так что ответ на это — передать дело в окружной суд», — сказал адвокат Трампа.

Он подчеркнул, что команда Трампа нацелена на продолжение борьбы и не намерена останавливаться.

«Мы не закончили. Поверьте мне», — сказал Джулиани.