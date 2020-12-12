Киев, , 07:35 — REGNUM Уполномоченный Верховной рады Украины по правам человека Людмила Денисова заявила, что в ДНР и ЛНР удерживаются более 250 граждан Украины. Об этом она написала 11 декабря на своей странице в социальной сети Facebook по итогам рабочей встречи с Чрезвычайным и полномочным послом Великобритании на Украине Мелиндой Симмонс.

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«Сообщила что в плену на временно оккупированных территориях Донбасса находится 251 гражданин Украины», — написала Денисова.

Чиновник отметила, что проконтролировать соблюдение прав и условий содержания украинских граждан в местах лишения свободы на территориях республик Донбасса является невозможным. В связи с чем омбудсмен обратилась к послу Великобритании с просьбой обратится к Международному Комитету Красного Креста увеличить усилия для их допуска на территорию республик Донбасса и осуществления соответствующего мониторинга.

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Напомним, ранее депутат Рады и глава политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведвук заявил об отсутствии прогресса в вопросе обмена удерживаемыми лицами между Киевом и республиками Донбасса ввиду того, что украинская власть бездействует.