Ташкент, , 07:27 — REGNUM В Узбекистан 11 декабря с официальным визитом прибыл командующий войсками Центрального военного округа (ЦВО) Вооружённых сил России генерал-полковник Александр Лапин. Об этом пресс-служба ЦВО сообщает на сайте Минобороны РФ.

В ходе рабочей встречи с руководящим составом минобороны Узбекистана «будут обсуждены актуальные вопросы безопасности в Центрально-Азиатском регионе и развития двустороннего военного сотрудничества».

Командующий также посетит с инспекцией основной этап проходящих в Узбекистане совместных учений подразделений специального назначения с участием подразделений ЦВО Вооружённых сил России.

Как сообщало ИА REGNUM, командующий войсками ЦВО генерал-полковник Александр Лапин объявил, что новейшие зенитные ракетные комплексы (ЗРК) С-400 «Триумф» заступят на боевое дежурство в Самарской области в начале 2021 года.

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