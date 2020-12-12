Стокгольм, , 07:09 — REGNUM Правительство Швеции до окончания 2022 года рассмотрит возможность перехода страны на цифровую валюту. Об этом со ссылкой на министра по вопросам финансовых рынков и прав потребителей Пера Болунда 11 декабря сообщает агентство Bloomberg.

По его словам, исследование, стартовавшее в пятницу, будет завершено к концу ноября 2022 года. Эту работу возглавит Анна Кинберг Батра, бывший председатель финансового комитета Riksbank.

«То, как разработана цифровая валюта и какие технологии используются, может иметь серьёзные последствия для всей финансовой системы», — сказал Болунд, отметив важность того, «чтобы рынок цифровых платежей функционировал безопасно и был доступен для всех».По оценкам Riksbank, в октябре использование наличных денег в Швеции упало до самого низкого уровня за всю историю, поскольку пандемия ускорила отказ от банкнот и монет. Согласно исследованию банка, менее 10% всех платежей в Швеции совершаются наличными. По этому показателю Швеция является самой «безналичной» страной в мире.

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