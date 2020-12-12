Нью-Йорк, США, , 07:03 — REGNUM Сумма в размере $66 443 814 была выплачена ООН Россией в качестве взноса организации за 2020 год, сообщает пресс-служба постоянного представительства РФ в этой международной структуре.

Представитель генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррик уже выразил благодарность российским властям за своевременное выполнение этого и других обязательств.

Как сообщало ИА REGNUM, в мае стало известно, что Россия намерена перечислить Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в качестве добровольного взноса до $9 млн в течение трех лет.

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