Москва, , 06:57 — REGNUM Двадцать восемь жилых домов из двухсот, находящихся на контроле специалистов МЧС России, восстановлены в Нагорном Карабахе с начала осуществления миротворческой миссии. Об этом 12 декабря сообщает РЕН-ТВ.

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Сейчас в местах, подвергавшихся обстрелам, продолжается проверка жилого фонда и объектов социальной инфраструктуры.

Одновременно на местах ведётся разминирование территорий. Так, в пределах населённых пунктов Очапняк и Айгестан российские специалисты нашли почти 20 бомб, которые передали для утилизации.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что в Нагорный Карабах при содействии российских военных из миротворческой группировки вернулись свыше 37 тыс. беженцев.

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