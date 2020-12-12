Москва, , 06:21 — REGNUM Интерес к созданию региональной платформы безопасности в предложенной Азербайджаном конфигурации остаётся непонятным для России, написал 11 декабря председатель комиссии Совета Федерации РФ по информационной политике Алексей Пушков в своём Telegram-канале.

По его словам, в идее прослеживается влияние Турции, которая стремится подвести под дипломатическую базу военно-политический фактор.

«Для Анкары интерес к созданию «платформы шести» понятен, для Москвы же — нет, как и для Тегерана», — написал сенатор.

По мнению Пушкова, сегодня президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган позволяет себе выходить «за рамки дипломатических приличий и любого партнёрства», и в отношении притязаний по Крыму оно заканчивается на статье Конституции РФ о нерушимости границ.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что власти Азербайджана предложили создать платформу для обеспечения безопасности в регионе, куда могли бы войти Россия, Армения, Иран, Турция, Грузия и Азербайджан. По словам турецкого лидера, идея нашла поддержку у президента РФ Владимира Путина.

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