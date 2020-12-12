Тегеран, , 09:05 — REGNUM 11 декабря советник спикера иранского парламента посоветовала президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану прочитать историю Ирана после декламации стихотворения в Азербайджанской Республике. Об этом сообщило иранское агентство Mehr News.

«Недавние замечания @RTErdogan повергли меня в шок. Интересен факт, что турецкий президент не понимает, что он сказал», — написал в своем твиттере специальный помощник спикера иранского парламента по международным делам Хосейн Амир-Абдоллахиан.

«Господин президент, есть разница между соседством и ожиданием экспансионизма. Пожалуйста, внимательно прочтите историю Ирана и историю Исламской Республики в частности», — отметил он.

Твит последовал за скандальным прочтением стихотворения президентом Турции в Баку. На церемонии, в которой также принял участие президент Азербайджана Ильхам Алиев, Эрдоган прочёл сепаратистское стихотворение о реке Арас на ирано-азербайджанской границе.

«Они разделили реку Арас и наполнили ее камнями и прутьями. Я не расстанусь с тобой. Они разлучили нас насильно», — говорится в стихотворении.

Ранее МИД Ирана объявил, что вызвал турецкого посланника в Тегеран из-за неприемлемых высказываний турецкого президента.