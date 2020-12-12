Тегеран, , 09:08 — REGNUM 11 декабря посол Исламской Республики Иран в Пакистане и спикер пакистанского парламента подчеркнули необходимость укрепления парламентской группы дружбы между двумя странами, которая могла бы помочь в устранении проблем, препятствующих взаимному экономическому и торговому сотрудничеству. Об этом сообщило иранское агентство Mehr News.

Согласно заявлению, посол Сейед Мохаммад Али Хоссейни и спикер Национального собрания Пакистана Асад Кайсер встретились в здании парламента, чтобы обсудить двусторонние отношения. В ходе встречи посол Хоссейни поблагодарил Пакистан за его твердую позицию в отношении односторонних санкций США против иранского народа.

Стороны подчеркнули необходимость углубления межпарламентского сотрудничества, укрепления парламентской группы дружбы между двумя странами, расширения пограничной торговли и экономического взаимодействия.

Спикер Асад Кайсер отметил необходимость укрепления сотрудничества в области торговли и энергетики на благо обоих государств. Он также заявил, что торговая деятельность на общих границах нуждается в особом внимании, поскольку это приведет к экспоненциальному увеличению объема торговли между обеими странами.