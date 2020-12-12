Тегеран, , 09:19 — REGNUM 11 декабря командующий Корпусом Стражей Исламской революции (КСИР) заявил, что «Исламская Республика жестоко отомстит израильскому режиму за убийство иранского учёного Мохсена Фахризаде». Об этом сообщило иранское агентство Mehr News.

Генерал-майор Хосейн Салами Tasnimnews.com

Генерал-майор Хосейн Салами посетил дом иранского ученого-ядерщика Мохсена Фахризаде и встретился с его семьей. По его словам, доктор Фахризаде был преданным ученым, который много лет служил своей стране, предпринимая различные усилия по достижению прогресса страны в ряде областей.

Командующий также подчеркнул, что враги планировали убить иранского учёного в течение нескольких лет. Он заявил:

«Путь всех мучеников, в частности Фахризаде, безусловно, будет продолжен и в будущем».

Салями подчеркнул, что израильский режим, несомненно, заплатит за этот акт террора, и великая нация Ирана в свое время жестоко отомстит.