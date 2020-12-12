Тегеран, , 09:52 — REGNUM 11 декабря министерство иностранных дел Ирана вызвало посла Турции в Тегеране в связи с высказываниями президента страны Реджепа Тайипа Эрдогана во время его визита в Азербайджанскую Республику. Об этом сообщило иранское агентство Mehr News.

Официальный представитель министерства Саид Хатибзаде заявил, что посол Турции в Тегеране Дерья Эрс был вызван в результате неприемлемых высказываний президента страны, сделанных во время его поездки в Баку.

По словам иранского дипломата, Тегеран выразил свой решительный протест против подобных высказываний, призвав турецкое правительство как можно скорее дать соответсвующие объяснения.

«Исламская Республика Иран не позволит никому вмешиваться в ее территориальную целостность, и, как показывает история, Иран не пойдет на компромисс в отношении своей национальной безопасности», — заявил представитель МИД Ирана послу Турции.

В ходе встречи с послом генеральный директор департамента министерства иностранных дел по делам Евразии подчеркнул, что «эпоха притязаний на земли и воинственных империй давно закончилась».