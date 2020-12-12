Тегеран, , 09:54 — REGNUM 11 декабря министр культуры и исламской ориентации Ирана Аббас Салехи отметил важность достижения всеобъемлющего мира путем создания коалиции всех активных групп и региональных игроков. Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

Выступая на онлайн-семинаре по вопросам мира и прав человека в Западной Азии, Салехи отметил, что Иран протянул руку дружбы региональным странам для установления мира, безопасности и стабильности, в то время как режимы США и Израиля пытаются разжечь кризис на Ближнем Востоке, используя террористические группировки.

В другом месте своего выступления Салехи упомянул об иностранных интервенциях в Западной Азии, заявив, что формальное и неформальное присутствие, явное и скрытое вмешательство колониальных правительств в регионе подрывают состояние мира в регионе.

Министр также указал на милитаризм и увеличение военных расходов в ВВП стран региона, как еще одну проблему, представляющую угрозу для всего Ближнего Востока.