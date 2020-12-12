* ИГИЛ — запрещённая в России организация

Тегеран, , 10:11 — REGNUM 11 декабря официальный представитель МИД Ирана Саид Хатибзаде призвал международное сообщество сохранять бдительность в отношении распространения идеологии и возрождения террористической группировки *ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена на территории РФ). Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

Официальный представитель МИД Ирана сделал эти замечания в поздравительном послании по случаю третьей годовщины победы иракского народа над террористической группировкой в результате нескольких лет кровопролитного конфликта.

Он отметил, что победа над ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена на территории РФ) стала результатом решимости иракского правительства, нации и ее вооруженных сил в свете выполнения указаний религиозных лидеров, в частности аятоллы Али Систани.

Вновь заявив о поддержке Ираном Ирака, Хатибзаде отметил, что иранское правительство не пожалеет усилий для содействия укреплению безопасности, стабильности, процветания и территориальной целостности соседней страны.

Говоря о совместных усилиях Ирана и Ирака по борьбе с террористической группировкой, иранский дипломат почтил память генерал-лейтенанта Касема Сулеймани и иракского командира Абу Махди Аль-Мохандиса, которые были убиты в результате атаки беспилотника вблизи Багдадского аэропорта.