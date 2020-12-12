Вашингтон, , 05:58 — REGNUM Вакцинация жителей Соединенных Штатов против коронавирусной инфекции начнется в течение 24 часов, заявил президент США Дональд Трамп в официальном видеообращении, опубликованном на его странице в Twitter.

«Первые вакцины регионы получат в течение 24 часов. Правительства решат, куда в первую очередь направить препараты, и кто первым подвергнется вакцинации. Мы надеемся, что первыми прививки получат пожилые люди, медработники и сотрудники экстренных служб», — заявил он.

По его словам, на разработку вакцин власти США выделили около 40 млрд долларов. Трамп подчеркнул, что власти уже выделили достаточно средств для компании Pfizer для производства 100 млн доз вакцины. Он добавил, что благодаря сотрудничеству со службами курьерской доставки препарат уже направлен по всем регионам Соединенных Штатов.

«Когда китайский вирус вторгся в нашу жизнь, я пообещал, что мы создадим вакцину в рекордные сроки, до конца года. Все говорили, что это невозможно, но сегодня я уже объявляю — мы достигли цели», — подчеркнул Трамп.

Трамп добавил, что США якобы стали первой страной мира, создавшей безопасную вакцину.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в США одобрили для использования вакцину против коронавирусной инфекции, произведенную компаниями Pfizer и BioNTech. Отмечалось, что процесс сертификации проходил в ускоренном порядке. Напомним, при испытаниях вакцины погибли шестеро участников.

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