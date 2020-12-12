Тегеран, , 10:30 — REGNUM 11 декабря министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф в своем послании резко отреагировал на декламацию стихотворения президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом. Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

«Президент Эрдоган не был проинформирован о том, что то, что он произнес в Баку, касается темы насильственного отделения районов к северу от Араса от иранской территории», — написал Зариф в своем твиттере.

«Неужели президент не понимал, что таким образом он подрывает суверенитет Азербайджанской Республики?» — сообщил иранский дипломат.

Зариф подчеркнул: «Никто не имеет права что-либо говорить о нашем дорогом Азербайджане».

Эрдоган прибыл в Баку для участия в военном параде азербайджанских войск по случаю освобождения оккупированных Арменией территорий. На церемонии, в которой также принял участие президент Азербайджана Ильхам Алиев, он прочитал стихотворение о насильственном отделении районов в северо-западной части Ирана.