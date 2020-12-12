Тегеран, , 10:33 — REGNUM 11 декабря посол и постоянный представитель Ирана при международных организациях в Вене Казем Гарибабади заявил, что предоставление какой-либо оценки или анализа выходит за рамки полномочий Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ). Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

Иранский посол сделал эти замечания в ответ на недавнее интервью генерального директора МАГАТЭ Рафаэля Гросси телеканалу Sky News, который заявил, что Иран не должен заниматься ядерным обогащением, а также игнорировать инспекторов МАГАТЭ.

«Если эти меры будут реализованы, то они еще сильнее отклонятся от обязательств, которые Иран взял на себя, когда присоединился к соглашению», — отметил глава МАГАТЭ.

Гарибабади написал в своем официальном твиттере, что единственная роль агентства ООН заключается в мониторинге и проверке добровольных ядерных мер, подробно описанных в Совместном всеобъемлющем плане действий (СВПД), и регулярном предоставлении обновленной информации в этой связи.