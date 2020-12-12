Вашингтон, , 05:41 — REGNUM Оборонный бюджет на сумму $740 млрд, включающий новые санкции против газопровода «Северный поток — 2», одобрен Сенатом США, сообщается на сайте законодательного органа.

Документ поддержали 84 сенатора, а 13 — высказались против. Ранее законопроект был одобрен Палатой представителей Конгресса США.

Помимо борьбы с «Северным потоком — 2» в документе прописаны продолжение военных поставок на Украину, запрет на сотрудничество между американскими и российскими военнослужащими, а также санкции против Турции за приобретение у России комплексов С-400.

Как сообщало ИА REGNUM, 11 декабря судно-трубоукладчик «Фортуна» возобновило работы по строительству газопровода «Северный поток — 2» в территориальных водах Германии.

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