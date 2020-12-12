Киев, , 04:50 — REGNUM Украина должна провести военную операцию по захвату Крыма, считает бывший представитель Киева на переговорах по Донбассу Роман Бессмертный. Об этом он заявил в эфире телеканала ATR.

Он выразил мнение, что у украинских властей было пять лет после присоединения полуострова к России для того, чтобы вернуть контроль над крымской территорией путем мирных переговоров.

«После пяти лет сомнений нет в том, что есть единственный способ решения этих проблем — возвращение этих территорий. Нужно четко сейчас говорить — возвращение этих территорий силой», — полагает экс-дипломат.

Бессмертный добавил, что Украина должна сначала вытеснить с полуострова всех «лояльных», а уже после «решать эту проблему» через построение армии и решение военных вопросов.

Как сообщало ИА REGNUM, 10 ноября Украина приступила к вводу санкций против Никарагуа, из-за того, что эта латиноамериканская страна признала Крым российским.

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