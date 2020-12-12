Москва, , 04:25 — REGNUM На прошедшей неделе 36 летательных аппаратов иностранных государств (30 самолётов-разведчиков и шесть БПЛА) проводили воздушную разведку вдоль границ РФ и сопровождались российскими РЛС, нарушений воздушного пространства России допущено не было. Инфографику с данными Минобороны РФ 11 декабря опубликовала газета «Красная звезда».

Всего лётчиками ВКС России в рамках боевой подготовки была выполнена 131 лётная смена на 60 аэродромах. Самолёты военно-транспортной авиации совершили более 500 перелётов.

По данным Минобороны РФ, вооружённые силы в рамках боевой подготовки провели более 6,1 тыс. практических мероприятий на 133 полигонах. Десантниками было выполнено более 1,8 тыс. прыжков с парашютом.

Морские рубежи на прошедшей неделе охраняли более 50 подводных лодок, надводных кораблей и судов обеспечения.

В рамках гособоронзаказа были поставлены в войска вертолёты Ми-26, танки Т-72Б3, бронетранспортёры БТР-82А, боевые машины пехоты БМП-3 и зенитные ракетно-пушечные комплексы (ЗРПК) «Панцирь-С».

По контракту на военную службу приняты около 400 солдат и сержантов. Поступили на военную службу 18 офицеров.

Как сообщало ИА REGNUM, официальный представитель НАТО Оана Лунгеску заявила, что альянс не планирует проводить каких-либо совместных учений с Россией, так как взаимодействие в таких формах было приостановлено в 2014 году.

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