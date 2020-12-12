Лондон, , 03:52 — REGNUM Правительство Великобритании планирует уже в 2021 году прекратить поддержку практически всех зарубежных проектов по добыче и использованию в энергетике ископаемых видов топлива. Об этом говорится в сообщении, которое канцелярия премьер-министра Бориса Джонсона распространила 11 декабря, накануне проведения климатического саммита.

Отмечается, что климатические изменения, в результате которых «по всему миру уже погибают и лишаются средств к существованию люди», в настоящее время «являются одним из главных глобальных вызовов». Для ответа на который страна, являющаяся лидером «должна руководствоваться не осторожностью, а грандиозными амбициями».

«Именно поэтому Соединённое Королевство недавно взяло на себя новое смелое обязательство на 68% сократить выбросы к 2030 году… Я также рад заявить, что правительство в ближайшей перспективе прекратит направлять деньги налогоплательщиков на зарубежные проекты, связанные с ископаемым топливом», — приводятся в сообщении слова Джонсона.

В соответствии с этим решением, ещё до ноября 2021 года, когда в Глазго пройдёт 26-я Конференция сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата, правительство Великобритании планирует прекратить финансовую и политическую поддержку практически всех проектов по добыче, транспортировке и переработке сырой нефти, энергетического угля и природного газа (за небольшим исключением).

Напомним, что Великобритания, Франция и ООН в партнёрстве с Италией и Чили, 12 декабря в виртуальном формате проводят саммит по климату с участием 75 глав государств и правительств. Форум приурочен к пятилетнему юбилею принятия Парижского соглашения по климату.

Как сообщало ИА REGNUM, саммит, который будет посвящён борьбе с изменениями климата в мире, намерены 12 декабря провести ООН и Великобритания.

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