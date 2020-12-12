Москва, , 03:17 — REGNUM Постановление о расширении санкционного списка по Украине до 849 физических лиц подписал премьер-министр России Михаил Мишустин. Указанный документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Перечень пополнили спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков, его первый заместитель Руслан Стефанчук, а также руководитель украинской делегации в ПАСЕ Елизавета Ясько.

Как сообщало ИА REGNUM, 25 ноября стало известно, что правительство Украины рассматривает план о продлении санкций против РФ на 2021 год.

6 декабря глава украинской делегации в контактной группе по урегулированию конфликта в Донбассе Леонид Кравчук призвал блокировать доступ России к международной расчетной системе SWIFT и ужесточить санкционный режим в отношении РФ.

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