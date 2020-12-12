Вашингтон, , 03:52 — REGNUM Президент США Дональд Трамп 11 декабря подписал закон, продлевающий финансирование правительства на срок до 18 декабря. Об этом сообщает пресс-служба Белого дома.

Следите за развитием событий в трансляции: «Байден получает власть в США и намерен отменить законы Трампа — все новости»

Ранее законопроект, ещё на неделю продлевающий финансирование деятельности федеральных госучреждений, был поддержан обеими палатами Конгресса США.

Напомним, что в Конгрессе рассчитывают принять полноценный бюджет на 2021 финансовый год до 18 декабря. В итоговый проект бюджета также планируется включить пакет экстренных мер стимулирования роста американской экономики, который уже несколько месяцев является предметом острых споров демократов и республиканцев.

В конце 2018 года из-за вынужденного отпуска для госслужащих на рекордные 35 дней в связи с приостановкой финансирования возникла кризисная ситуация в работе федеральных структур США.

Как сообщало ИА REGNUM, законопроект о временном финансировании до 18 декабря федерального правительства 9 декабря большинством голосов поддержала Палата представителей Конгресса США.

Читайте ранее в этом сюжете: В Конгрессе США поддержали продление финансирования правительства