Вашингтон, , 02:54 — REGNUM Иск, поданный генпрокурором штата Техас Кеном Пакстоном, который оспаривал результаты выборов президента США, отклонил американский Верховный суд. Соответствующее постановление опубликовано на сайте суда.

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«Обращение штата Техас отклонено», — говорится в сообщении.

Как сообщало ИА REGNUM, 8 декабря власти Техаса и генпрокурор штата Кен Пакстон подали иск в Верховный суд США с требованием аннулировать итоги голосования в четырех штатах страны. К иску присоединились еще более 20 регионов Соединенных Штатов и действующий американский лидер Дональд Трамп.

Позднее, 10 декабря, обращение в поддержку иска штата Техас подписали более ста республиканцев из Палаты представителей Конгресса США.

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