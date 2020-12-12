Вашингтон, , 02:29 — REGNUM Иск действующего главы Белого дома Дональда Трампа о признании недействительными более 221 тысяч голосов на выборах в штате Висконсин отклонен судом штата, сообщает агентство Associated Press.

Следите за развитием событий в трансляции: «Байден получает власть в США и намерен отменить законы Трампа — все новости»

Речь идет о бюллетенях в округах Милуоки и Дейн. В штабе Трампа уже заявили о намерении оспорить это решение судебного органа.

Ряд подобных заявлений от сторонников американского лидера еще рассматривается в нескольких судах Висконсина.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что Верховный суд американского штата Мичиган отклонил жалобу штаба Трампа по поводу нарушений на выборах в регионе.

Читайте ранее в этом сюжете: В Мичигане отклонили жалобу штаба Трампа о нарушениях на выборах