Белград, , 05:18 — REGNUM В Сербии 11 декабря за последние 24 часа, согласно 19 826 поведённым ПЦР-тестам, было подтверждено 6 534 новых случая заражения коронавирусной инфекцией, еще 55 человек скончались. К аппаратам-ИВЛ подключено 319 пациентов. Об этом сообщает сербское новостное агентство Политика.

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Согласно новым официальным данным, число подтвержденных случаев заражения с начала эпидемии увеличилось до 255 758, а количество смертельных случаев выросло до 2 227 человек.

Глава министерства здравоохранения Сербии, Мирсад Джерлек 11 декабря заявил: «Лечение от коронавируса проходят в общей сложности около 8600 пациентов. Эти цифры вызывают беспокойство»