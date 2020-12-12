Вашингтон, , 02:01 — REGNUM Заявление избирательного штаба действующего президента США Дональда Трампа о нарушениях в ходе президентских выборов в штате Мичиган отклонено Верховным судом региона, сообщает издание The Detroit Free Press.

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В постановлении сказано, что у судей нет уверенности в том, что они должны рассматривать указанный вопрос. Журналисты считают, что после этого решения у штаба Трампа не осталось шансов оспорить результаты голосования на уровне штата.

Как сообщало ИА REGNUM, 10 декабря четыре американских штата — Джорджия, Мичиган, Пенсильвания и Висконсин, указанные в иске Техаса в Верховный суд США потребовали отклонить это заявление. Техасские власти и генпрокурор просят судебную инстанцию аннулировать итоги президентских выборов в этих регионах.

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