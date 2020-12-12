Мурманск, , 05:18 — REGNUM Танкер «Академик Пашин» из отряда судов обеспечения Северного флота (СФ) ВМФ России 11 декабря вернулся в город-герой Мурманск из четырёхмесячного дальнего похода, в ходе которого обеспечивал деятельность боевых кораблей в дальней морской зоне. Об этом сообщает пресс-служба СФ на сайте Минобороны РФ.

На мурманском причале состоялась торжественная встреча судна и экипажа, с участием военного оркестра, руководящего состава вспомогательного флота и штаба тыла СФ, родственников моряков.

Большую часть похода «Академик Пашин» действовал в составе отряда во главе с большим противолодочным кораблём (БПК) «Вице-адмирал Кулаков». С августа танкер прошёл более 20 тысяч морских миль и вместе с флагманом совершил несколько деловых заходов в порты средиземноморских государств.

Для среднего морского танкера «Академик Пашин» завершившийся поход в дальнюю морскую зону стал первым в его — он был включён в состав Северного флота в начале 2020 года.

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