Приштина, , 07:09 — REGNUM Министерство иностранных дел и диаспоры Косово 10 декабря выразило благодарность Совету министров Организации исламского сотрудничества, который на своем 47-м заседании в столице Нигера Ниамее принял резолюцию, содержащую призыв к признанию Косово.

Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi, в резолюции подчеркивается, что признание независимости края от Сербии будет способствовать укреплению мира в регионе Западные Балканы и на планете в целом. В тексте документа отмечаются успехи частично признанной республики в деле укрепления демократии и построения функциональных институтов государственной власти.

Организация исламского сотрудничества приветствовала сотрудничество Республики Косово со своими экономическими и финансовыми институтами и призвала страны-члены внести вклад в экономическое развитие края.

В Организацию исламского сотрудничества входит 57 государств, Россия наблюдается страной-наблюдательницей при ОИС. В настоящее время Косово признано 96 странами мира, большая их часть — страны мусульманского мира. Мусульмане составляют большую часть албанского населения Косово.

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