Абуджа, , 01:54 — REGNUM Два автомобиля взорвались в нигерийском штате Борно на северо-востоке страны, сообщает делегация Красного Креста в Нигерии.

Сообщается, что инцидент произошел в городе Диква. Неизвестные подорвали два автомобиля, начиненных взрывчаткой. В результате теракта погибли четыре человека, еще восемь получили ранения различной степени тяжести. Пока ни одна из террористических группировок не взяла на себя ответственность за произошедшее.

Как сообщало ИА REGNUM, 1 декабря боевики из группировки «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) похитили сотрудника Красного Креста в штате Борно в Нигерии. Подробностей о произошедшем не поступало.

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