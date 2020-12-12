Приштина, , 07:19 — REGNUM В пятницу, 11 декабря, в здании министерства иностранных дел Косово состоялась встреча делегаций республики Косово во главе с советником министра внутренних дел края Люльзимом Фуштицей и Албании, руководство которой осуществляла глава центра по координации борьбы с насильственным экстремизмом Лейди Держиши.

Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi, стороны договорились об обмене опытом в сфере борьбы с терроризмом и насильственным экстремизмом, а также обсудили возможности по координации мер в деле борьбы с этим феноменом.

Особый акцент был сделан на проблеме дерадикализации преступных элементов с целью их интеграции в общество и возвращения к нормальной жизни.

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Напомним, за последний месяц в Европе произошли два террористических акта с участием албанцев.

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