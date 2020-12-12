Вашингтон, 12 декабря 2020, 01:40 — REGNUM Партию вооружения на общую сумму $1 млрд планируют поставить Марокко США. Соответствующее уведомление подано американской администрацией в Конгресс, сообщает агентство Reuters со ссылкой на свои источники.
Поставка включает четыре беспилотных летательных аппарата (БПЛА) MQ-9B SeaGuardian, управляемые ракеты Hellfire и комплексы управления авиабомбами Paveway и JDAM.
Как сообщало ИА REGNUM, 5 ноября госдепартамент США одобрил продажу ОАЭ 18 разведывательно-ударных БПЛА MQ-9 Reaper на общую сумму около $2,9 млрд.
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