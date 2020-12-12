Скопье, , 06:52 — REGNUM Глава косовской партии Альянс за новое Косово и бывший премьер-министр Косово Рамуш Харадинай 11 декабря в ходе визита в Скопье провел встречу с премьер-министром Зораном Заевым.

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На своей странице в социальной сети Facebook косовский политик заявил, что на встрече он обсудил с бывшим коллегой политическую ситуацию и экономический кризис, вызванный пандемией в обеих республиках, а также процесс евроатлантической интеграции и другие темы, представляющие общий интерес.

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Стороны договорились продолжать поддерживать контакты и сотрудничество на благо народов обеих стран.

Напомним, уже в начале января следующего года должно состояться совместное заседание правительств Косово и Северной Македонии. Разрабатываются проекты по строительству дороги Тетово (Северная Македония) — Призрен (Косово).

Почти треть населения Северной Македонии составляют албанцы. В соответствии с Охридским соглашением 2001 года албанский язык признан официальным языком страны. Основные СМИ выпускают материал и на македонском, и на албанском языках.

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