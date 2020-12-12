Загреб, , 03:53 — REGNUM Министр иностранных дел и европейских дел Хорватии Гордан Грлич-Радман 11 декабря в последний раз председательствовал на сессии Дунайской комиссии в Будапеште. Об этом сообщает хорватское новостное агентство Večernji list.

Хорватский министр прокомментировал работу этой организации в прошлом году и подчеркнул ее важность в поиске новых руководящих принципов действий в целях развития судоходства на Дунае, а также в укреплении сотрудничества в реализации проеков Европейского союза.

Участники сессии разработали план работы на следующий год и обменялись мнениями о текущих проектах.

Грлич-Радман возглавляет Дунайскую комиссию с июня 2017 года, и в этом году он заканчивает своё председательство. На данной сессии было избрано новое руководство, так что с 1 января председателем комисси станет посол Украины в Венгрии Люба Непоп.

Напомним, Дунайская комиссия — организация, основаная в 1948 году в Белграде и объединяющая 11 государств, в том числе и Россию. Её роль заключается в обеспечении и комплексном развитии свободного плавания по Дунаю.