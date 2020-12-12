Вашингтон, , 01:06 — REGNUM Кандидаты на должности министров в США от команды демократа Джо Байдена обладают «смелым новым мышлением», заявил сам Байден в ходе представления возможных членов администрации.

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«Все они обладают опытом и смелым новым мышлением, но самое главное — они знают, как должна работать система управления, и могут работать во имя всех американцев», — заявил он.

По мнению Байдена, его администрация будет готова действовать в «новой обстановке» и эффективно реагировать на вызовы. При этом часть кандидатов на министерские посты уже занимала высокие административные должности во время президентского срока Барака Обамы, при котором сам Байден занимал должность вице-президента.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что демократ Джо Байден намерен полностью определиться с составом своей администрации еще до наступления Рождества 25 декабря. Ожидается, что в ближайшее время кандидат от Демпартии назовет имя кандидата на пост главы ЦРУ.

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