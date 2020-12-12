Подгорица, , 01:23 — REGNUM Президент Черногории Мило Джуканович на форуме «To Be Secure», организованном НАТО в Подгорице 11 декабря, заявил, что Сербская православная церковь является значительным политическим игроком в Черногории, который, по его словам, действует в «имперских интересах России» в регионе. Об этом сообщает черногорское новостное агентство Vijesti.

Он отметил, что чем меньше присутствие Европейского союза и НАТО в регионе, тем больше освобождается места для «коварных интересов» третьих стран.

Касательно влияния России на Балканах, Джуканович напомнил о событиях в Черногории в 2016 и 2020 году, добавив, что нет сомнения в том, что «Россия в этом году вела гибридную войну против Черногории».

«В 2016 году они использовали агентов из Белграда, в 2020 году они заручились поддержкой на первый взгляд несвязанного с политическими процессами актора в Черногории — политизированной Сербской православной церкви», — подчеркнул черногорский президент.

Он указал, что Сербская православная церковь проделала значительную часть работы по укреплению сербского национализма, преследуя «российские имперские интересы на Балканах».

Напомним, Черногория обвиняет Россию во организации антиправительственных протестов 2020 года и в попытке государственного переворота 16 октября 2016 года с целью, согласно заявлениям правоохранительных органов Черногории, отстранения от власти президента Черногории Мило Джукановича