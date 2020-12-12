Анкара, , 01:21 — REGNUM Посол Казахстана в Анкаре Абзал Сапарбекули 11 декабря на пресс-конференции обратил внимание турецких властей на потенциал стран Среднего Востока. По его словам, Казахстан является источником дешевого сырья для всех видов промышленного производства, что может способствовать усилению турецкой промышленности. Об этом сообщает турецкое новостное агентство Sabah.

Он также отметил, что Казахстан и Турция поддерживают взаимное сотрудничество в период пандемии коронавируса.

«Мы можем сотрудничать с Турцией во всех областях. У Турции и Казахстана огромный потенциал для сотрудничества. Нам нужно развивать наше взаимодействие, особенно в области информационных технологий», — отметил Сапарбекули.